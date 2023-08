Ekspert: just nii mitu korda on õige tagumikku pühkida pärast potil käimist

«Mitu korda tagumikku pühite pärast kakal käimist?» küsib Austraalia füsioterapeut George. Kui vastus on, et rohkem kui kolm korda, võib kakajal olla seisund, mida nimetatakse «määrduvaks fekaaliks». Spetsialist selgitab, et see vastik sümptom tekib, kui pärast fekaali väljutamist jääb päraku sissepääsu juurde liiga palju väljaheidet.

Kuidas siis vabaneda neist skatoloogilistest jäänustest? George selgitab, et pühkimiskordade arvu saab vähendada vaagnapõhja lihaseid kokku surudes. «Suruge pärakut kokku 20%, 50%, 80% ja 100%, nii et olete lõpuks neli korda pigistanud,» suunas ta. «See aitab sulgeda päraku sulgurlihase, mis on põhjus, miks väljaheite tülid ripuvad päraku küljes. Tavaliselt on see tingitud selle välise sulgurlihase nõrkusest.»