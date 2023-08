Põhjus, miks ei tohiks ilmaski banaane hommikusöögiks süüa

Kui hommikul tööle kiirustades aega napib, on hommikusöök tavaliselt esimene asi, mille me ära jätame. Siinkohal tõttabki appi usaldusväärne banaan – lihtne kotti pista, maitsev ja täidab kõhtu paremini kui teised puuviljad. Kuid uuringud näitavad ka, et see pole parim hommikusöök.