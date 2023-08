Toitumisnõustaja õpetab: kui su laps vihkab köögivilju, siis paku talle hoopis neid toiduaineid

Toitumisnõustaja Jennifer Anderson on aga paljastanud, et närbide sööjate vanemad ei pea muretsema, sest on olemas toidud, mida saad veenda oma pisikesi sööma ja mis sisaldavad samu vitamiine.

Anderson mõistis pärast oma esimese lapse sündi, kui raske võib olla oma võsukesi tervislikult sööma saada. Peagi õppis ta, et lihtsam on panna neid sööma puu- kui köögivilju, ja seda nõu annab ta nüüd ka teistele lastevanematele.

«Puuviljades on samuti palju toitaineid, nii et kui su laps on köögiviljadega hädas, siis saab puudujäägid täita puuviljadega,» ütles ta Instagrami postituses. Aniston lõi skeemi, et näidata vanematele, milliseid vahetusi on kõige parem teha.

Näiteks kui su väike laps ei taha süüa punast paprikat, võid julgustada teda sööma selle asemel maasikaid, sest need sisaldavad samuti palju C-vitamiini. Samamoodi võid vahetada porgandid mangode vastu, et saada hea annus A-vitamiini. Kui laps ei taha süüa rohelisi ube, võid pakkuda talle K-vitamiini annuse saamiseks kiivit. Punase kapsa võib asendada viinamarjadega, et laps saaks antioksüdante.

«On tõsi, et köögiviljades on üldiselt rohkem toitaineid kui puuviljades,» ütles Anderson. «Kuid see ei kehti kõigi köögiviljade kohta. Puuviljade söömine võib aidata neil õppida ka köögivilju sööma. Samuti võib olla kasulik, kui on mõned söögikorrad ja vahepalad, kus on ainult köögiviljad, mitte köögiviljad ja puuviljad,» avaldas ta.

«Kas ma olen mures puuviljades oleva suhkru pärast? Ei ole. Mind huvitab rohkem valgu- ja rasvasisaldusega toitude lisamine vahepaladesse ja söökidesse.» Mõned emad soovitasid kommentaarides, et kui su laps keeldub ka puuvilju söömast, võid peita need mõnda maitsvasse smuutisse.