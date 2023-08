Laps ei taha kooli minna? Nii saad talle koolimineku lihtsamaks teha

Kuigi augustikuu on veel mõnusalt suvine, tuletavad toidupoodidesse jõudnud koolikaubad meelde, et uus õppeaasta on vaid nädala-paari kaugusel. Tagasi kooli minek võib tekitada nii lastele kui lapsevanematele tõelist peavalu, kuid õnneks saab koolimineku protsessi lihtsate nippidega kergemaks muuta.