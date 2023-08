PÖÖRANE PIDU ⟩ The Weeknd tegi Tallinna publiku ees maagilise rituaali

Publik oli rabatud. Kuidas on võimalik, et kuulsuse tipul olev muusik peab Eesti publikut niivõrd oluliseks, et otsustab rääkida eesti keeles? Ei tundunudki võimalik. The Weekndi täht Abel Tesfaye hüüdis lavalt: «Ma tahan näha teie käed! Kus on teie käed?» Suur osa publikust ei suutnud oma kõrvu uskuda.

Käed muidugi tulid. Sest publik oli tähel sedavõrd kuumaks köetud ja suurepäraselt peos, et need olid enam-vähem kogu kontserdiaja püsti palumatagi. Tesfaye sai samas ka aru, et tema keelekatsetuste mõistmisega rahvas ülearu hästi kaasa ei tulnud. Küll aga tema laengu ja vahetu olekuga, kus sai kokku sarkastiliselt ennast imetleva staari aura ja julgus enda üle nalja visata: «First time in Estonia. Not bad. Look at this!» (Esimest korda Eestis. Pole paha. Vaata seda! toim.) Nii vastas ta hulluvale ja huilgavale 55 000 pealisele publikule.

The Weeknd Tallinna lauluväljakul Foto: Dmitri Kotjuh

Tesfaye valges rüüs aimdusid apokalüptilised sõnumid. Kõik need militaarsed taskud ja detailid, valged kindad, mask ja sau käes... Mitte juhuslikult ei teki paralleelid, et umbes nii võiks näha välja muusik maailmalõpu järgses maailmas. Nii stiililiselt kui muusikaliselt tekkis link meie oma ereda talendipaari Watevaga, kes oleks imehästi sobinud samale lavale ja samasse loosse. Kuid hästi valmistasid publikut ette ka Mike Dean ja Kaytranada, kes said valitud koostöölugude baasil. Näha Eestis Daft Punki jääb paraku täitumatuks unistuseks, õnneks kannavad legendi geniaalseid biite vähemalt vihjeliselt edasi ka mõned The Weekndi lood ja motiivid.