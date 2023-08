Depeche Mode ajas fännitarid hulluks, kuumas öös polnud vaja riietega liialdada

Pühapäeva keskpäev. Ilm muutub iga tunniga kuumemaks ja tundub tõesti, et selle suve kõige ilusam õhtu on ees. Lauluväljaku ümbrus on aga täis vapralt musta riietatud fänne, kes sünge mesilassülemina siin palavust trotsivad. Fännisärgid, tagid, raju stilistika. Üks kaunitar on kleepinud «DM» miniseeliku alt paistvatele saledatele reitele, teine võrguga kaetud dekolteele...

Erapooletut arvustust ma Depeche Mode'i kohta kirjutama ei kvalifitseeru, sest kuulan ja fännan neid plikast peale. Eriti mõnusalt põrkab kaasa nende debüüdikas «Speak and Spell», kuid igalt albumilt on pudenenud korralik peotäis pärleid. Enim raskekaaluhitte tootnud «Violator» tundub vahel isegi liiga tuttav, «Spirit» ja «Black Celebration» on rohkem minukad.

Depeche Mode'i kontsert. Dave Gahan tagasi ei hoia! Foto: Dmitri Kotjuh

Uus album «Memento Mori» on samuti kolm uut lemmiklugu püsivasse playlist'i lennutanud, aga samuti olen tiba mures: see on sünge, varasematest veelgi tõsisem, iroonilisem ja surelikkuse motiiviga mängiv plaat. Mitme loo puhul ma ei kujuta isegi ette, mismoodi selline intiimne materjal staadionikontserdil kõlada võiks. Kui nad liiga jäigalt värsket kraami kütavad, siis võib minul küll energia alla sadada.

Disainer Rita Assor kleepis tõelise fännitarina Depeche Mode initsiaalid jalgadele. Foto: RITA ASSOR

Tõeline fänn. Ja veel loov! Foto: RITA ASSOR

Juba esimeste minutitega on selge, et Dave Gahan ja Martin Gore teavad suurepäraselt, mida nad teevad. Avalugu uuelt plaadilt ja kohe selle järel mahlane nostalgialaks, «Walking in My Shoes», originaalist märksa energilisemas seades. See asi toimib! Tantsime sõbrannaga nii tuliselt, et meie ümber tekib väike turvasõõr. Soe tuul puhub mere poolt, muusika kõlab hoolimata gigantsest võimendusest ülihästi. Hiljem muljetades saan aimu, et mitte igas väljaku otsas pole saund sama, aga kirglikud kontserdihundid teavad täpselt, kus need parema kõlaga kohad on.

Depeche Mode esineb Tallinna lauluväljakul 6.8.2023. Fännitarid Foto: Konstantin Sednev