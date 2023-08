MEGASTAAR EESTIS ⟩ Naiste lemmik «Depeche Mode» esineb sel pühapäeval Tallinnas

Või nägemine: näeme samuti ainult lainepikkusi väga kitsas spektris, mis toimub väljaspool seda?

Kas üldse ja kes saaks asendada Depeche Mode’i asutajaliiget Andrew Fletcherit?

Martin: Arvan, et Andy on asendamatu, nii et me isegi ei mõtle tema asendamisele.

Dave: Peame mõtlema, kuidas mõnda lugu nüüd teistmoodi esitame, lisama fonogrammi või mõne uue idee.

Martin: Andy tõesti ootas uue albumiga alustamist ja kogu see asi on väga kurb iga kandi pealt vaadates. Aga isegi hullem! Ta nii ootas võimalust taas muusika kallal tööle hakata pärast niivõrd pikka kodus luku taga olemist.

Sellel õnnelikul Depeche Mode’i fännil on tõeline reliikvia: kõigi bändiliikmete autogrammidega särk. Andrew Fletcherilt ei saa seda täna enam keegi küsida... Foto: Sander Ilvest

Lähtuvalt tuuri nimest on nii mõnedki fännid mures, et äkki jääb see viimaseks. On selleks alust?

Martin: Neile on väga raske meele järele olla, kas pole? (Naerab.) Me alles kuulutasime selle (maailmatuuri – toim) välja! Me pole isegi veel lõpule jõudnud. Võtame iga projekti nii, nagu see tuleb. Ootame väga praegust turneed ja pärast seda lihtsalt vaatame, mis elu toob. Me pole veel mingeid otsuseid teinud.

Muusikuelu võib küll paista vinge, säravad kontserdid ja suured aplausid, kuid sel on ka pahupool. Olete valmis ka sellest rääkima?