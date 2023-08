ESIMEST KORDA AJALOOS ⟩ MTV videoauhindade Aasta Artisti tiitlile on nomineeritud sel aastal ainult naised!

See on ka esimene kord, kui kaks ladina artisti — Karol G ja Shakira on nomineeritud selles kategoorias, teatas Billboard.

Taylor Swift on enim nomineeritud artist

Taylor Swift on sel aastal saanud 8 MTV VMA nominatsiooni, nimelt aasta video, aasta laulu, parima režii, parima operaatoritöö ja parimate visuaalefektide kategoorias (Anti-Hero (2022)). Swift on võitnud ka aasta artisti nominatsiooni. 14-kordne VMA võitja Taylor Swift võib Madonna ja Beyoncé asemel tulla VMA ajaloo kõige edukamaks naistartistiks. Swifti The Eras Tour, mis ühtlasi tuleb ka Euroopasse, on juba müügiedetabelite rekordeid purustanud.