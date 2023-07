ENIM NÕUTUD ARTIST ⟩ Fännid piletisajus: leidub isegi presidente, kes anuvad staari tulema esinema nende riiki

Swifti fännid said juba juunikuus end eelregistreerida ticketmaster.com-i lehel, et saada eelmüügikood, n-ö link piletite keskkonda, mis avaneb vaid kindlal kuupäeval ja kellaajal ainult neile, kellel see link on. Kui arvate, et ainult väikene hulk vaid kõige tulisemaid fänne viitsib eelregistreeruda ja passida tunde, et endale pilet soetada, siis te eksite.

Eesti fännid jagavad, kuidas nemad on end Swifti kontserdi piletiralliks ette valmistanud

Näiteks, Eliisa on valmis seadnud korraliku süsteemi: laua peal on kolm arvutit ostuvalmis ja suur ekraan kontserdipaiga plaaniga. Lisaks on Eliisa Zoomi kõnes paari teise swiftie'ga, kellega on juba tunde koos oodatud, et endale pilet soetada. Teine eestlanna jagab, et on valmis maksma pileti eest kasvõi tuhat eurot. Tema sõbrad hinnalage nii kõrgeks ei pannud, mille peale ta ütles, et on valmis hinnavahe sõpradele kinni maksma, et kõik saaksid ikka koos kontserti nautida.