Armastad kohvi, aga ei saa õhtul magada? Proovi hoopis neid kolme jooki!

Matcha-tee on viimastel aastatel muutunud üha populaarsemaks ja seda mõjuval põhjusel. Matcha on rohelise tee lehtedest jahvatatud pulber, milles on tavalisest rohelisest teest viis korda rohkem L-teaniini, millest ka kergelt magus maitse. Väidetavalt parandab L-teaniin und, keskendumist ja isegi õppimisvõimet ning kuigi see sisaldab veidi kofeiini, on see vaid umbes 20–44 mg, mistõttu on see kohvile ideaalne alternatiiv.