HÜVA NÕU ⟩ Naised saavad neid toiduained süües kaitsta oma järglaste aju

Katses kasutasid nad ümarusse, kellega inimesed jagavad osaliselt samu geene. Teadlased avastasid, et kõrge ursoolhappesisaldusega toiduained käivitavad teatud tüüpi rasva tootmise, mis kaitseb närviraku osa, mida nimetatakse aksoniks ja mis edastab närvisignaale.

Ursoolhapet leidub õuntes ja mitmetes tavalistes maitsetaimedes, sealhulgas basiilik, rosmariin, tüümian, pune ja salvei. Spetsiifiline rasv, mida nimetatakse sfingolipiidiks, liigub ema soolestikust emakasse, kus see kaitseb aksoneid ka järglastel. See tähendab, et ema toitumine ei mõju üksnes laste aju, vaid potentsiaalselt ka lastelaste.