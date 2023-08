MUGI MÕNUGA ⟩ Just sellised marjad aitavad kortsudele uut ja vana teha

Mis see noorendav marjake siis on, millest me räägime? Tumedad marjad! Tumedat värvi marjad, nagu mustikad või mustsõstrad, pole mitte ainult uskumatult maitsvad, vaid ka tõeline iluravi. Selle põhjuseks on väikestes ümmargustes viljades sisalduvad antioksüdandid, mis sõdivad tõhusalt vabade radikaalide vastu.