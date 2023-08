KAS OLEKSID OSANUD ARVATA? ⟩ Üllatav põhjus, miks Keni osatäitjaks Barbie filmis valiti just Ryan Gosling

Margot ütles oma kaasnäitleja kohta järgmist: «Sina, Ryan, ei ole võtteplatsil ega midagi. Sa sekkud, kui kaks inimest lähevad omavahel tülli ja hakkavad jõudu kasutama. Sa tuled sellesse tülisse sisse nagu kangelane, kes päästis päeva ja mille tagajärjel läks Internet hulluks. See viraalne video andis mulle kinnitust.» Ta lisas: «Ma nägin seda videot ja arvasin, et ta peab olema hea mees. Ja Keni peab mängima hea mees, sest filmi hakkab lavastama naisrežissöör — mõnele filmistaarile ei pruugi see meelepärane olla. Olge kindel oma mehelikkuses, et minna Barbie-sõidule nii, nagu Ryan tegi».