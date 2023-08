Kõik teavad, et ilusa naha nimel tuleks vältida suhkrut, kiirtoitu ja tugevalt töödeldud toiduaineid. Paraku võivad ka tervislikud toiduained, kus on rohkem looduslikke happeid ja suhkrut, tundlikel inimestel põhjustada aknet. See ei tähenda, et neid ei tohiks süüa – need on ikkagi väga kasulikud –, kuid tasuks natuke jälgida oma nahka.