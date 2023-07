Intuitiivsest söömisest räägitakse üha enam ja enam. Ära järgi mingeid kavasid ega tarkusi, vaid muudkui kuula oma keha – kõlab lihtsalt, eks? Enamikule tuleb seepeale pähe mõte: «Mina ei saa küll intuitiivselt süüa, sest siis ma sööks ju päevad otsa šokolaadi ja muud jama.» See pole üldse asja mõte! Loe altpoolt, mis imeloom see intuitiivne söömine on ja kuidas seda praktiseerida.