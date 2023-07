INTERVJUU ⟩ Kristin Davis: on raske leppida, et elu pole päriselt see, mida oled ette kujutanud

Muidugi on see väga põnev. Tähendab, me töötame, nii et me oleme väga pühendunud ka detailidele. Iga pisiasi, iga detail käiakse hoolega üle. Me oleme debateerinud iga asja üle Charlotte’i köögis: kas see peaks olema siin või seal? Ehk ei peaks see üldse siin olema? Ehk ei ole see õige bränd? Kõik sarja juures töötavad inimesed on sellesse nii investeeritud ja see on nii imeline, ja see on üks põhjus edu taga. Nii et jah, kui me uuesti tööle läheme, on tõesti tunne, et toimumas on midagi erilist. Mulle meenub, kuidas me kogu sarja avastseeni koos Sarah’ ja Cynthiaga filmisime, kui me lõpuks koos Whitneys kokku saime. See on sõu avang. Nii et see oli küll nagu pidu! Me töötasime, aga samas me saime ka 18 tundi koos veeta, nii et me püüdsime üksteist käigult oma eludega kurssi viia: lapsed, uudised... katsime kõik ära.