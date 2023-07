Dolly Parton on oma 60-aastase karjääri jooksul mõjutanud muusikat, filmi, moodi ja ilu. Ameerika kantrilauljatar on saanud kultuuriikooniks oma suure blondi juuksepahmakaga. Ka praegu on ta endiselt hoos. Kuidas ta jõuab? Allpool on kirjas kuus nippi, kuidas Parton end vormis hoiab ja mida arvavad nendest toitumiseksperdid.