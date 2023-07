Suhkruasendaja aspartaamiga magustatud jookide kahjulikkus pole ammu saladus, kuid seda teemat on siiski alati ümbritsenud miljon miksi ja teadmiste puudujääki. Mis tegelikult juhtub, kui näiteks kalorivaba koolat juua?

Maailma Terviseorganisatsioon WHO on määratlenud aspartaami võimalike kantserogeenide hulka. Aspartaami kasutamine on ohutu, kui selle tarbimine ei ületa soovitatud kogust.