Toitumispsühholoog õpetab: nende toiduainete abil saad oma meeleolu parandada

Meel ja soolestik suhtlevad pidevalt

«Teave toidust, mida me sööme, edastatakse ajule ja see mõjutab meie üldist vaimset tervist,» ütles Naidoo. «Rohkem kui 90 protsendi meeleolu ja tunnetuse eest vastutava neurotransmitteri serotoniini retseptoritest asuvad soolestikus, mis rõhutab, kui tohutu on toidu ja meeleolu seos.»

Siin on mõned toidud, mida eksperdid soovitavad süüa:

Lõhe

Uuringud on näidanud, et oomega-3-rasvhapped parandavad depressioonisümptomeid. Head allikad on rasvased kalad, nagu lõhe, makrell ja sardiinid, aga oomega-3-rasvhapet saab ka Kreeka pähklitest, tšiia- ja linaseemnetest.

Komplekssed süsivesikud

Komplekssed süsivesikud on näiteks täisteratooted, kaunviljad ja tärkliserikkad köögiviljad. Need toidud tagavad glükoosi pideva vabanemise, mis on aju toimimiseks hädavajalik. Samuti stimuleerivad need serotoniini tootmist, soodustades rahulikku ja head tunnet.

Puu- ja köögiviljad

Neis on palju antioksüdante, vitamiine ja mineraalaineid, mis toetavad üldist tervist, sealhulgas aju. Proovi menüüsse lisada hulgaliselt värve, et oleks võimalikult lai valik toiduaineid.

Trüptofaan

Seda leidub näiteks kalkunis, kanas, munades, piimatoodetes, pähklites ja seemnetes. Nende kombineerimine süsivesikutega võib suurendada serotoniini tootmist.

Probiootikumid

Probiootikumid (näiteks hapukurk, hapukapsas, keefir) mõjuvad hästi soolestiku mikrobioomile.

Mõtle pikas plaanis

See on pikaajaline plaan, mitte ainult ühe söögikorra jaoks. Oluline on meeles pidada, et väikesed, püsivad muutused viivad palju kaugemale, kui see, et vaheldumisi on «korralikult» söödud päevad ja käega löömise päevad.

Millal muutusi näeb?