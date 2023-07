Michelle Pfeifferi viis nippi, et püsida 65-aastaselt supervormis

Michelle ei ole lihtsalt kleenuke naine vaid heas vormis ja toonuses. 65-aastasena näeb Pfeiffer välja veatu, kuid teeb kõvasti tööd, et püsida terve ja oma passis kirjas olevat vanust trotsida. «Mul ei ole võlukuuli. Ma teen vormis püsimiseks tööd ja näen vaeva.»

Ta paljastab veebiportaalis Eat This Not That viis näpunäidet, mille toel ta ennast vormis hoiab.