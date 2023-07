MULJETAVALDAV ⟩ Eestist Soome kolinud naine avaldab, kui palju ta toidukullerina raha teenib

Kulleritöö üks peamiseid eeliseid on paindlikkus: seda saab teha kooli ja põhitöö kõrvalt, samas ka põhitööna ning vähese riigikeele oskusega on see samuti hea võimalus sissetuleku teenimiseks.

Ilona Lillepuu on 47-aastane eestlanna, kes kolis 2008. aastal üle lahe Soome ning töötab seal toidukullerina, kes inimestele restoranidest toitu koju toimetab. Tal läks oma kutsumuse leidmiseks aastaid, aga nüüd ta kinnitab, et ei soovi enam töökohta vahetada, toiduvedu on täpselt see, mida ta armastab.

Alguses Soome kolides oli tal keelt oskamata keeruline kanda kinnitada. Ta läks tööle lennukeid koristama ja töötas sel alal koguni 12 aastat. 2021. aastal otsustas Ilona proovida täiesti uut ametit toidukullerina. Ta asus kiiresti tööle ja tegi vahetusi nii Woltis kui Foodoras. Praegu töötab ta Foodoras täiskohaga, 40 tundi nädalas. Enda sõnul sooviks ja jaksaks ta rohkemgi, aga Soome seadused ei luba autojuhina rohkem töötada.

Ilona teenib oma praeguse töökoormuse juures keskmiselt 2200–2400 eurot kuus. Kiirematel kuudel võib sissetulek tõusta üle kolme tuhande euro. Suurim summa, mis on pärast maksude tasumist Ilona pangaarvele laekunud, on 3500 eurot. Ta ise hindab oma sissetulekut piisavaks. «Ei ole raske hakkama saada, raha jääb säästmiseks ülegi,» tõdeb naine Ilta-Sanomatele.