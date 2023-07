Kuigi dementsust ei saa täielikult ravida, on olemas mitmeid ravimeetodeid, mis võivad haiguse progresseerumist aeglustada. Samuti on oluline pakkuda dementsetele inimestele toetavat elukeskkonda ja hoolitsust, et aidata neil säilitada inimväärset elukvaliteeti ja toimetulekut igapäevaelus.