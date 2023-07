5 nippi, kuidas osta riideid, mis näevad ka kaalukõikumiste ajal suurepärased välja

Dietoloog Amy Shapiro sõnul on normaalne, et kaal kõigub ühe päevaga 2,3 kilo (mis on veekaal, mitte tegelik kaalumuutus), nii et pole vaja muretseda paari kilo pärast. Samuti võib juhtuda, et kaal langeb stressi ja rohkema trenni tõttu. Kui kaal muutub lühikese aja jooksul ilma mingi pingutuseta palju, võib see olla märk millestki tõsisemast. Sel juhul tuleb alati pöörduda arsti poole, et saada meelerahu.