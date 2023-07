VEEL KAUNIM! ⟩ Endine tennise esikaunitar Maria Šarapova on fännide meelest tundmatuseni muutunud

Tennisekarjääri ajal alati blond Šarapova on nüüd oma välimusega veidi enam eksperimenteerima hakanud ja fännid on sellega ülirahul. Nad nimetavad 36-aastast Mariat tõeliseks jumalannaks, kes näeb üha kaunim välja. Suure välimuse muutuse taga on tegelikult vaid uuenenud juuksevärv - Maria on otsustanud blondid kiharad brünettide salkude vastu vahetada.