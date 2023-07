KAS TEADSID? ⟩ Dementsuse ja suuhügieeni vahel on üllatav seos

«Varasemad uuringud on näidanud, et krooniline perifeerne põletik suurendab dementsuse riski ja hipokampuse atroofiat ehk aju kahanemist,» ütles uuringu autor Satoshi Yamaguchi. «Parodontiit on krooniline põletik suuõõnes, mis võib kahjustada hipokampust,» jätkas ta. «Samuti on oletatud, et igemehaigust põhjustavad mikroobid võivad tungida ajju ja kahjustada närvikude.»

Mis puutub hammaste kadumisse, siis Yamaguchi sõnul vähendavad puuduvad hambad närimisstimulatsiooni ja on leitud, et see põhjustab aju kahanemist.

Yamaguchi soovis siiski rõhutada, et uuring ise ei tõenda, et igemehaiguse ja aju kahanemise vahel on põhjuslik seos. «See uuring näitas ainult, et hammaste arv ja parodontiit on seotud hipokampuse atroofia määraga,» ütles ta.

Käi regulaarselt hambaarstil

Hammaste kadumise ja aju tervise seost võivad mõjutada ka muud tegurid. «Kuna hammaste arv kipub vanusega vähenema, võib vanus segada seost vähemate hammaste ja hipokampuse atroofia kiiruse suurenemise vahel,» ütles Yamaguchi.

Kolmapäeval ajakirjas Neurology avaldatud uuringus vaadeldi ainult üle 55-aastaseid osalejaid ja neid oli üsna vähe, 172 inimest.