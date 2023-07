«Sa pead vaid istuma maha, sulgema silmad ja võtma kõrvaklapid,» ütles Michelle, lisades, et inimesed, kellel pole kõrvaklappe, võiksid keerata oma nutitelefonid horisontaalselt ja panna need lõua ja kaela vahele. «See on kümme korda parem, kui teil on kõrvaklapid peas.»

Seejärel mängis Michelle poplugu «Trampoline» nii-öelda 8D-helis – see tähendab, et iga kõrv kuuleb helisid erineval sagedusel. Efekt on loodud nii, et kuulajal tekib tunne, nagu mängiks muusika tema peas. See mõjub aga väidetavalt ajule rahustavalt.