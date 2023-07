Ühe TikToki kasutajate sõnul on jahedate mahlaste tsitrusviljade söömine mõnusalt kuuma duši all kõige vabastavam söömisprotsess üldse. Juba aastad tagasi Redditist alguse saanud komme levib vaikselt, aga kindlalt üle kogu maailma.

Mahlase apelsini koorimine ja söömine ajal, kui kuum vesi voolab, on väidetavalt tõeline kogemus ja mahlakas elamus. Kui muidu sööme apelsini ettevaatlikult, et see ei pritsiks, tilguks ega määriks, siis vannitoas sellele mõtlema ei pea. Ei mingit kleepumist, soe vesi uhab kõik liigse hetkega äravoolu.