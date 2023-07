PANE TÄHELE ⟩ Need 2 muutust viitavad dementsuse algusele

On kaks kõnekat sümptomit, mis viitavad suure tõenäosusega sellele, et haigus juba ründab keha. Esimene sümptom on kõne: kui sinu lähedane, kellel varem polnud probleeme selgelt ja arusaadavalt oma mõtteid väljendada, on hakanud nüüd sõnu unustama ja talle valmistab raskusi pikkade lausete moodustamine. Kui varem meeldis talle pikalt vestelda, kuid nüüd kasutab ta suhtlemisel ilma erilise põhjuseta lühikesi fraase, tasuks arstiga konsulteerida.