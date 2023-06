Dolly Parton avaldas saladuse, kuidas ta 77-aastaselt supervormis püsib

Lauljatar viibis eile Londonis, et reklaamida oma uut albumit «Rockstar», mis on tema esimene rokiplaat. Album on valminud koostöös teiste maailmakuulsate muusikute, näiteks Lizzo, Paul McCartney ja Elton Johniga, vahendab Daily Star.

Kuigi naisel on ilmumas uus album, ei ole tal plaanis veel niipea tuurile minna. Naine lisas: «Põhjus, miks ma praegu tuurile ei lähe, on see, et ma ei taha kodust eemal olla.» Dolly avaldas, et soovib veeta aega kodulinnas Nashville’is oma kalli abikaasaga, sest vanust on juba üksjagu, aga ühiseid plaane on veel palju.