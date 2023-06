TOITUMISE KOHTA KÄIVAD MÜÜDID ⟩ Ma pole paks, mul on lihtsalt jäme kont!

MÜÜT: Kartul, makaronid, riis ja leib teevad paksuks.

Kartul on küll üsna suure energiasisaldusega, kuid ainult kartulist on väga raske end paksuks süüa. Täisteraleib sisaldab palju kiudaineid, mis on kaalust allavõtja sõbrad. Makaronitooted ise ei anna energiat väga palju, lisakilode allikaks on hoopis kastmed: hapukoore-, majoneesi-, peki-, hakkliha-, juustu- või vorstikaste – need kõik annavad päris palju energiat.