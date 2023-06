OHHOO ⟩ Miks tasuks magada sokkides?

Miks sa peaksid sokkidega magama?

Kellelegi ei meeldi ju kümad jalad. See on tõeliselt ebamugav - ja see ei soodusta head und.

«Kuid sokkidega magamiseks on veel sügavam füsioloogiline põhjus, mis ulatub kaugemale soojematest jalgadest,» ütleb dr Drerup. See on protsess, mida nimetatakse distaalseks vasodilatatsiooniks. See toimub selliselt:

Öösel üritab sinu keha loomulikult alandada oma sisemist temperatuuri, et aidata sul uinuda. See juhtub osana sinu tsirkadiaanrütmist, 24-tunnisest sisemisest kellast, mis reguleerib sinu une-ärkveloleku tsüklit (seepärast on magamiseks parem jahedam toatemperatuur).

«Kuid, kui sul on liiga külmad jalad, võib su sisemine temperatuur tegelikult veidi tõusta,» ütleb dr Drerup. Sellepärast, et su keha suunab rohkem verevoolu ja sellega kaasnevat soojust külmematesse piirkondadesse.

Kui tõmbad mõnusad soojad sokid jalga, aitab see lõdvestada ja laiendada külma tõttu kokku tõmbunud veresooni.

«Jalgu soojendades avad veresooned, et aidata ülejäänud kehal jahtuda,» märgib dr Drerup. «Seega suurendades vereringet jalgades, langeb südame piirkonna temperatuur. See tundub vastuoluline, aga just nii see toimub.»

Raynaud tõve sümptomite vähendamine

Külmade jalgadega võib kaasneda Raynaud’i sündroom – haigus, mis mõjutab varvaste ja sõrmede veresooni. See nähtus põhjustab vere tihenemist ja vereringe halvenemist, mis võib jätta naha külmaks ja muuta värvi.