Kaja Kallas Austraalia televisioonile: Ukraina on selgelt esimene suutäis

Venemaa on pommitanud Ukrainat 488 päeva. Võimsas vastujõus, mida Putin oodata ei osanud, on tugev grupp kartmatuid naisi, kes kasutavad sõjarelvana oma häält.

«60 minuti» saatejuht Tom Steinfort tuli Euroopasse, et vestelda mõne vapra naisega, kes ei karda ohtlikule diktaatorile vastu astuda, isegi kui tegu on maailma kõige julmema mehega. Teiste hulgas andsid intervjuu Soome endine peaminister Sanna Marin ja Eesti peaminister Kaja Kallas, kes on otsustanud Vladimir Putinile vastu astuda, maksku mis maksab.

Kallas selgitas Steinfortile, miks on väga tähtis aidata Ukrainat ja agressioonile mitte alluda. «Diktaatori rahustamine on nagu krokodilli toitmine, lootes, et oled viimane, kes ära süüakse. Ma ei taha see olla.» Peaministri sõnul on NATO Eestile tugevaks ja heaks kaitsekilbiks: «See annab sõnumi, et te ei saa siin võita, ärge hakake üritamagi.»

Kaja Kallas soovib, et Putin isiklikult vastutaks hävingu eest, mida tema armee on Ukrainas põhjustanud. «On väga oluline, et agressioon kui poliitiline tööriist ei tasuks ennast ära. Ei saa olla nii, et tungid ühte riiki, ründad teist riiki, lähed lihtsalt minema ja sinuga ei juhtu midagi,» selgitas Kaja.

Kogenud ja välispoliitiliselt tugev peaminister võttis oma hoiaku kokku: «See, kuidas maailm reageerib Venemaa agressioonile, annab sõnumi ka kõigile teistele agressoritele maailmas. Ka potentsiaalsetele. Ukraina on selgelt esimene suutäis. Kui meie reaktsioon on nõrk, siis iga järgmine kord või iga järgmine samm on julgem.»

Soome endine peaminister Sanna Marin, kes viis oma riigi NATOsse, nimetas olukorda täiesti mustvalgeks. «Venemaa on Ukrainat julmalt ja illegaalselt rünnanud. Peame olema tähelepanelikud. Peame veenduma, et oleme igaks olukorraks valmis.» Tema sõnul on oluline, et Venemaa kaotaks.