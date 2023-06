LAHENDUS PEITUB VOODIS ⟩ Kahe lapsega paar avaldas lihtsa nipi, kuidas nad tülitsemisest hoiduvad

24-aastasel emal Chloel on Instagrami konto, kuhu ta postitab enda pere tegemistest avameelseid fotosid ja videoid. Paarikest jälgib sotsiaalmeedias üle 600 tuhande jälgija just seetõttu, et naine jagab enda elusündmusi ausalt ja ilustamata. Mõni aeg tagasi tunnistas naine, et ta pole oma elukaaslasega juba aastaid samas voodis maganud. Pereema sõnul on selleks lihtne põhjus: kuuldavasti magab tema kaaslane Mitch nagu koer. Selle asemel, et siplemise ja norskamise asemel tülli või koguni lahku minna, on paar otsustanud enda unetunnid täis saada eraldi voodites.