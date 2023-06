PANE TÄHELE ⟩ See sümptom hoiatab sind peatse südameataki eest

Kindlaks hoiatuseks on pigistav valu südames, mis paikneb otse rindkere keskel. Kui tunned üksikut torget kuskil rinna all, pole muretsemiseks põhjust, sest see valu ei tule südamest. Südamevalul on veel üks iseloomulik sümptom: see kiirgab vasakusse kätte, õlga või kaela.