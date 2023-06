55-aastane härrasmees tunnistas, et pole 20-aastat suutnud ennast nii kaugele viia, et intiimsus naisega kõne alla võiks tulla. «Mu viimase vahekorra ajal ütles partner midagi mu peenise väiksuse kohta ja see lõikas mulle nii hinge, et pole tänaseni üle saanud,» rääkis ta oma haigetsaamisest. «Minus tekkis nii suur ebakindlus, et paljas mõte enda alasti võtmisest ja oma keha näitamisest tekitab õudust. Parem on olla üksi,» otsustas ta.