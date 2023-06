Ka kohv võib purju teha – selleks tuleb juua nii mitu tassitäit

Kui sa tunned end pärast paari tassi kohvi nagu hüperaktiivne jõuluvana lõbustuspargis, siis sa oled ilmselt sellisena sündinud. 2018. aasta uuringus võeti ette 3000 pühendunud kohvijooja DNA-d. Nad avastasid, et mõnel uuringus osalenud inimese DNA-s oli PDSS2-nimelise geeni variatsioon. PDSS2 vähendab aga keha võimet kofeiini lagundada. See tähendab, et kofeiin, mis juba on organismis, on seal ka siis, kui jood teist, kolmandat ja neljandatki tassi kohvi.

Mõned teadlased usuvad, et kohvijoobes on süüdi maitsepungad. Aju on harjunud mõru maitset tajuma ähvardavana – see oli vajalik, kui me olime veel koopainimesed, et me ei sööks mürgiseid puulehti ja muud taolist. Nii et kui sa tunned kohvi juues pearinglust võib see olla sellest, et maitsemeel saadab ajule muudkui sõnumeid, et oht varitseb.