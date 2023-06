ARMAS NIMI ⟩ 82-aastane Al Pacino ja 29-aastane Noor Alfallah said lapse

Noor ja Al on olnud paar veidi üle aasta, nende esimene avalik ülesastumine oli 2022. aasta aprillis.

Oscari võitnud näitlejal on varasemast elust kolm last – 22-aastased kaksikud Beverly D'Angeloga ja 33-aastane tütar Jan Tarrantiga .

Al Pacino lähedane sõber Robert De Niro on edastanud värsketele lapsevanematele oma õnnistuse ja tervitused. De Niro on samuti auväärselt kõrges eas isaks saanud, maikuus tervitas ta 79-aastaselt oma seitsmendat last.