Mõned päevad tagasi tuli avalikuks uudis, et 83-aastane Al Pacino saab oma verinoore kallimaga peatselt lapse. Kas selles eas just lapsevanemaks peaks saama, jätame siinkohal arutlemata, kuid müts maha vanameistri eest, et ta nii auväärses eas maistest naudingutest rõõmu oskab tunda.