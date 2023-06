LISA MENÜÜSSE ⟩ Need üllatavad toidud ei lase kehas veepuudusel tekkida

Higistades ei jää keha ilma üksnes veest, vaid kaotab ka naatriumi ja kloriidi, millele järgneb väiksemates kogustes kaalium, magneesium ja kaltsium. Naatrium, kloriid ja kaalium aitavad reguleerida ja säilitada vedeliku tasakaalu. Magneesium ja kaltsium on vajalikud lihastele, et need kenasti töötaksid. Mis võiksid olla need parimad toidud suvisel ajal, kui me higistame rohkem?