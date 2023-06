TÄITSA PEKKIS ⟩ See igapäevategevus kallimaga paneb vatsa kasvama

2014. aasta uuring näitas, et ülearune riidlemine võib muuta ülekaaluliseks. See kehtib eriti nende kohta, kes kannatavad depressiooni või teiste meeleoluhäirete all. Probleem on selles, et plahvatuslikud tülid mõjutavad seda, kuidas keha töötleb rasvaseid toite.

Uuringust selgus, et need paarid, kes pidevalt tülitsesid, kulutasid keskmiselt 31 kalorit vähem tunnis kui need paarid, kes tegid seda harva. Võiks ju arvata, et kui sa üritad kätega veheldes tuliselt selgitada teisele, kui valesti ta kõigest aru saab, siis kalorid põlevad, nii et susin taga. Paraku nii see pole.

Uuringus osales 43 paari, kes olid abielus olnud vähemalt kolm aastat. Esmalt anti neile küsimustikud nende abielu, depressiooni ja teiste meeleoluhäirete kohta. Seejärel anti neile rikkalik eine, milles oli 930 kalorit ja 60 grammi rasva.

Kalorid ei taha tüli ajal põleda

Umbes kaks tundi pärast sööki pidid paarid arutlema teemadel, mille uurijad neile andsid ja mis olid valitud meelega sellised, kus paaridel on tugev eriarvamus.

Järgnevate tundide jooksul võeti paaridelt pidevalt verd ja kontrolliti nende hingamist. Vähe sellest, et kaloreid põletati minimaalselt, oli vihaste osalejate veres ka 12 protsenti rohkem insuliini; insuliin aitab aga oluliselt kaasa kaalutõusule, sest see hoiab küünte ja hammastega rasvast kinni, vahendab YourTango.