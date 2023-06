Rasvunud naine avastas oma ülekaalu ootamatu põhjuse

Michiganist pärit Alisa Vandercruyssen ütles, et ta hakkas umbes 17-aastasena ilma nähtava põhjuseta kaalus juurde võtma. Tema sõnul ei aidanud üleliigsetest kilodest vabaneda ei dieet ega trenn. Isegi populaarne ravim Ozempic osutus tema puhul kasutuks – vastupidi, naise kehakaal kasvas edasi ning eriti suurenesid just tema jalad.

Ta meenutab, et lõpuks tüdines ta kaalu langetamisest ning leppis tselluliidi ja oma kumerustega. 2022. aastal sai ta aga YouTube’is videoid vaadates teada lipoödeemist – kroonilisest haigusest, mille puhul rasvkude jaotub ebanormaalselt kogu kehas. Ta pöördus taas arstide poole, kes kinnitasid ootamatu diagnoosi, mis selgitas noore naise seisundi põhjuseid. «Mu jalad tunduvad sõlmede moodustumise tõttu muhklikud. See on progresseeruv haigus, mis kahjustab tervist. Jalgade ümbermõõt kasvab pidevalt ja isegi tavalised tegevused põhjustavad valu,» selgitas Vandercruyssen.

Ta lisas, et haiguse eripäraks on rasvkoe ebaühtlane jaotumine: see koondub alakehasse, samas kui kere ja käed jäävad saledaks. Ameeriklase sõnul on ainuke viis liigsetest kilodest vabanemiseks operatsioon. Naine on ühel operatsioonil juba käinud, kuid pikk tee on veel minna.