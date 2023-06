Just sel põhjusel on kasulik magada jalad teki alt väljas

Paljude jaoks on katmata varvastega magamine ebamugav - kelle jaoks on niimoodi tudida külm, kelle meelest vihiseb varvaste vahel olematu tuul, kelle jaoks on psühholoogiline barjäär ning kellel on lemmikloom, kes varbaid ahvatlevaks meelelahutuseks peab. Hoolimata põhjusest ja põhjendusest on aeg ringi mõelda ja julgelt jalgu teki alt välja lükata. Kasvõi tasapisi harjutades.