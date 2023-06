ÜLLATAV ⟩ Pruun riis vs valge riis: kumb on tervislikum?

Dietoloog Alix Turoff ütleb, et nendel kahel riisitüübil pole tegelikult suurt vahet.

Turoff jaotab 50 grammi riisi näitajad järgmiselt:

Valge riis

150 kalorit

0g rasva

35g süsivesikuid

0g kiudaineid

3g valku

Pruun riis

160 kalorit

1,5g rasva

33g süsivesikuid

5g kiudaineid

6g valku

Turoff võtab toitumisnäitajad kokku: kuigi pruun riis sisaldab rohkem kiudaineid kui valge, on kalorisisaldus ja tervislikkus üsna sarnane. «Kiudaineid võib leida erinevates toiduainetes, nii et ma pigem julgustaksin inimesi sööma riisi, mis neile maitseb, ning lisama kiudaineid toidulauale puu- ja köögiviljade kaudu,» ütles ta, et nende mõne grammi pärast pole mõtet valima hakata kahe riisi vahel.

Turoffi isiklik lemmik on valge või pruus riis segatuna lillkapsariisi, külmutatud köögiviljade, praetud sibula, küüslaugu, muna ning Edamame ubadega, lisaks tilk seesamiõli ja kookoskastet.

Mis on valge riisi eelised?

Valge riis on suurepärane valik sportlastele. Kuna selles on vähem kiudaineid, saab seda kiiresti seedida, et aidata rahuldada energiavajadust või täiendada lihastes olevat glükogeeni.

Mis on pruuni riisi eelised?

Pruuni riis stabiliseerib veresuhkrut ja aeglustab seedimist.