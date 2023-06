SÜÜES KAALUST ALLA ⟩ Need maitsvad punast värvi toiduained kiirendavad märkimisväärselt seedimist

Punane paprika

Punane paprika on punast värvi viljadest üks maitsvamaid. See on magusam kui roheline paprika ja sobib paljudesse toitudesse. Kasuta paprikat näiteks vrappides, eri salatites ja grillitud võileival. Punane paprika sisaldab palju kiudaineid ja C-vitamiini – neid süües teed oma kehale teene.

Kirsid

Millal siis veel kirsse süüa, kui mitte suvel? Suvi on parim aeg eestimaiste marjade söömiseks, kuid kasulikkuselt ei jää palju alla ka külmutatud kirsid. Need sobivad ideaalselt pirukatesse, tortidesse ja smuutidesse, aga on maitsvad ka niisama süües. Kirssides olev kaalium aitab tagada tervisliku vererõhu ja A-vitamiin tugevama immuunsuse. Samuti on kirsid täis antioksüdante, mis aitavad ennetada südamehaigusi.

Tomat

Tomatite eelis paljude teiste punaste viljade ees on nende aastaringne kättesaadavus ja mitmekesised kasutusvõimalused. Tomatid maitsevad suurepäraselt nii küpsetatult kui ka toorelt. Hea mõte on tükeldada tomateid näiteks omletile, pastakastmesse ja köögiviljasuppi. Olenemata kasutusviisist on tomatid suurepärased C-vitamiini allikad ja pakatavad lükopeenist, mis ekspertide sõnul võib aidata teatud tüüpi vähki ära hoida.

Punane kinoa