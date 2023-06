ETTEVAATUST ⟩ Kui sööd neid toite õhtul, võid unega hüvasti jätta

Hea mõte on mitte süüa-juua vähemalt kaks-kolm tundi enne magamaminekut. Kuid on ka konkreetsed toiduained, mida võiks enne põhku pugemist vältida – ja need pole sugugi nii ilmselged nagu näiteks kohv. Allpool jagavad uneeksperdid, mida nemad isiklikult väldivad.

Piimatooted

Piimatooted võivad sisaldada palju küllastunud rasvu ja 2016. aastal ajakirjas Journal of Clinical Sleep Medicine avaldatud uuringus leiti seos küllastunud rasvade ja kerge une vahel. Kõvades juustudes on ka türosiini ja türamiini, mis on stimuleerivad.

Vürtsikad toidud

Teadlased usuvad, et peamine süüdlane on vürtsikas toidus leiduv ühend kapsaitsiin, mis tõstab kehatemperatuuri, häirides sedasi und.

Magusad ja soolased suupisted

Kartulikrõpsud, küpsised, kreekerid ja kommid on sageli õhtused suupisted. Kui süsivesikud on kotis või karbis, millel on triipkood, on neid parem õhtul vältida. See strateegia hoiab ära veresuhkru tõusu. Ja kui veresuhkur jääb madalaks, siis jäävad seda ka kehatemperatuur ja pulss, mis aitab paremini magada.

Alkohol

Klaas veini võib küll uniseks teha, aga unekvaliteedile on sel vastupidine mõju. Alkohol vähendab REM-unele kuluvat aega ja paneb rohkem öösel ärkama. Kuna alkoholi rahustav toime kulub ära, jõuad sa lõpuks rahutusse unne.

Aga mida süüa, kui kuidagi teisiti ei saa?