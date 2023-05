Mees: mul on kõrini, kuidas 25-aastane kasupoeg kodus käitub

Mees jagab, et on oma naisega koos olnud seitse aastat ning neil on fantastiline suhe... kui see üks probleem välja arvata.

«Mul on oma naise laisast pojast juba mõõt täis, kes meie peal lihtsalt liugu laseb,» ütleb 52-aastane mees ärritunult.

Perepoeg on 25-aastane, kuid elab endiselt kodus ja töötab ainult osalise tööajaga. Kasuisa sõnul peavad nad tema järelt pidevalt koristama ja nõusid pesema. Asjast rääkimine pole tulu toonud, vastupidi, see on hoopis tuliste vaidlusteni viinud ning mehe sõnul suhteid naisega kahjustanud.

«Alati, kui ma üritan temaga tema pojast rääkida, läheb ta kaitsesse ja me tülitseme,» selgitab mees. Naisel sõnul reageerib mees tugevalt üle ning ta väldib temaga neist asjust rääkimist. Kasuisa tunnistab, et ta ei saa kasupojaga hakkama, aga ta ei taha lisaks kõigele veel ka naisest ilma jääda.

The Suni terapeut Deidre lohutab meest ja ütleb, et kasuvanemaks olemise juures on alati väga keeruline läbirääkimisi pidada.