TÄIELIK PÕRGU ⟩ Isa: pärast seda, kui poja pruut meile kolis, ei saa siin enam elada

«Õhtuti lebavad nad koos diivanil, mistõttu ei saa keegi teine elutoas lõõgastuda. Nädalavahetustel lamavad nad keskpäevani voodis ja käivad pidžaamas ringi. See muudab külaliste tuleku võimatuks. Ja need piinlikud hääled, mis öösel nende toast välja kostuvad...» loetleb isa vaid mõned näited noorte tegevustest, mis neid häirivad.

«Mu naine ja mina oleme väga ärritunud, kuid samas ei taha me oma pojaga tülli ka minna. Ma tunnen viha. Nad on täiskasvanud ja peaksid olema tänulikud, et pakume neile heldelt öömaja, et nad saaksid tuleviku tarbeks kokku hoida,» on isa nõutu.