Hea une tähtsust on raske üle hinnata, kuid paljud meist ei saa seda regulaarselt piisavalt. Kuigi piisavalt kvaliteetset und on kergem soovitada kui saada, näitavad uuringud, et see tuleks mitmel põhjusel prioriteediks seada. Sealhulgas seetõttu, et unepuudus on potentsiaalne rinnavähi riskitegur.