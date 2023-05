Avalikustati Tina Turneri surma põhjus

Tina Turneril on diagnoositud käärsoolevähk, ta on võidelnud kõrge vererõhuga, elanud üle insuldi ja põdes neerupuudulikkust. 2017. aastal annetas abikaasa Erwin Bach talle oma neeru. Enne neerusiirdamist oli Turner enda sõnul nii halva tervisega, et kaotas eluisu. Ta oli teinud juba avalduse abistatud enesetapu kliinikusse, kuid õnneks selgus, et abikaasa on tema jaoks sobiv neerudoonor. Erwin paranes loovutamisoperatsioonist täielikult, kuid Tina võitles kõikuva tervisega elu lõpuni.