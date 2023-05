Vananemise üks kõige keerulisematest aspektidest on kognitiivsete võimete vähenemine. Uuringute kohaselt võivad asjadest arusaamine, mälu ja arutlusvõime hakata taandarenema, kui jõuate keskikka, st 45-aastaselt. Vananemise loomulik osa on kognitiivsete võimete mõningane langus. Kuid on teatud ohumärgid, mida peaksid silmas pidama, kui kognitiivne langus tuleb liiga kiiresti või palju varem.